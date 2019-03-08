Франсис Кокелен: "У "Валенсии" достаточно мастерства, чтобы выиграть противостояние с "Краснодаром"

Полузащитник "Валенсии" Франсис Кокелен после победы над "Краснодаром" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (2:1) отметил, что команда могла сыграть лучше во втором тайме.

- Мы здорово играли в первом тайме и могли лучше сыграть во втором, - цитирует официальный сайт УЕФА Кокелена. - Тем не менее мы победили, и у нас достаточно мастерства, чтобы выиграть все противостояние.