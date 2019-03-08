05:07 | Футбол — Лига Европы

Франсис Кокелен: "У "Валенсии" достаточно мастерства, чтобы выиграть противостояние с "Краснодаром"

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Полузащитник "Валенсии" Франсис Кокелен после победы над "Краснодаром" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (2:1) отметил, что команда могла сыграть лучше во втором тайме. 

- Мы здорово играли в первом тайме и могли лучше сыграть во втором, - цитирует официальный сайт УЕФА Кокелена. - Тем не менее мы победили, и у нас достаточно мастерства, чтобы выиграть все противостояние.

Валенсия - Краснодар

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https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2019/matches/round=2000992/match=2026905/index.html

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/8 финала. "Зенит", "Краснодар" и другие матчи
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