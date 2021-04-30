Фонсека считает, что «Рома» провалила второй тайм матча с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека после поражения от «Манчестер Юнайтед» в 1/2 финала Лиги Европы (2:6) отметил, что его команда провалила второй тайм.

«Это тяжелое поражение. Мы провели хороший первый тайм, но полностью провалили второй. Трудно объяснить, как команда, которая провела такой замечательный первый тайм, так ужасно сыграла во втором. Трудно играть с такими командами, как «МЮ», без замен. Все равно приятно, что мы добрались до этой стадии и можем играть так, как мы играли в первом тайме. Но после перерыва все пошло наперекосяк», — цитирует пресс-служба УЕФА Фонсеку.