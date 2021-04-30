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«После такого начала остается играть на результат». Артета — о поражении от «Вильярреала»

03:05

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после поражения от «Вильярреала» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (1:2) отметил игру голкипера Бернда Лено.

«После такого начала остается играть на результат. Два разных тайма. Мы пришли в себя, ведь в первом тайме было слишком много эпизодов, когда мы были не в себе. Бернд Лено был очень хорош в самый нужный для нас момент. При счете 2:0 он нас спас», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

Вильярреал — Арсенал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029906--villarreal-vs-arsenal/

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