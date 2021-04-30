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«Результат положительный, но дело еще не закончено». Погба — разгроме «Ромы»

01:11

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после победы над «Ромой» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (6:2) отметил, что впереди ответная игра.

«Результат положительный, но дело еще не закончено. Нужно сохранять концентрацию и сыграть второй матч с тем же настроем. В первом тайме мы допустили две ошибки и пропустили два мяча. В перерыве мы сказали себе, что будем играть проще и постараемся исправить ситуацию. Все были мотивированы, заряжены на борьбу и хотели забить как можно больше мячей», — цитирует пресс-служба УЕФА Погба.

Манчестер Юнайтед — Рома

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029905--man-united-vs-roma/

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