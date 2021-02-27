Фонсека назвал судьбой попадание на «Шахтер» в 1/8 финала Лиги Европы

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал попадание его команды на «Шахтер» в 1/8 финала Лиги Европы. Фонсека возглавлял клуб из Донецка с 2016 по 2019 год.

«То, что мне предстоит встретиться с бывшей командой — судьба. Конечно, нам будет сложно. Я отлично знаю «Шахтер» и игроков команды, это сильный клуб. «Шахтер» в этом сезоне дважды обыграл «Реал» и сыграл вничью с «Интером» в Лиге чемпионов, команда в отличной форме. Приятно будет вернуться туда, где я когда-то был очень счастлив. Что ж, я провел в «Шахтере» три незабываемых года, но теперь мы — соперники», — цитирует Football Italia Фонсеку.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Рома» — «Шахтер» пройдет 11 марта. Ответная встреча состоится 18 марта.