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Ибрагимович из-за травмы пропустит оба матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»

17:55
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович из-за повреждения пропустит оба матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», сообщает Goal.

По информации источника, 39-летний швед повредил приводящую мышцу бедра. Ибрагимович рискует не сыграть против «Удинезе», «Вероны» и «Наполи» в чемпионате Италии и против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. «Милан» пока не подтвердил информацию.

Матчи 1/8 финала Лиги Европы должны состояться 11 и 18 марта.

В нынешнем сезоне нападающий забил 16 мячей и отдал 2 голевые передачи в 21 игре за «Милан» во всех турнирах.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/ibrahimovic-doubtful-manchester-united-ac-milan-europa/13d69e1f96871wpp7c3wp0l6q

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