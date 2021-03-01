Ибрагимович из-за травмы пропустит оба матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович из-за повреждения пропустит оба матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», сообщает Goal.

По информации источника, 39-летний швед повредил приводящую мышцу бедра. Ибрагимович рискует не сыграть против «Удинезе», «Вероны» и «Наполи» в чемпионате Италии и против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. «Милан» пока не подтвердил информацию.

Матчи 1/8 финала Лиги Европы должны состояться 11 и 18 марта.

В нынешнем сезоне нападающий забил 16 мячей и отдал 2 голевые передачи в 21 игре за «Милан» во всех турнирах.