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Капитан киевского «Динамо» поделился ожиданиями от матчей с «Вильярреалом»

01:59
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Полузащитник и капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Его команды предстоит сыграть с «Вильярреалом».

«Наш будущий соперник — «Вильярреал» — очень интересная и при этом достаточно специфическая команда, — цитирует футболиста официальный сайт клуба 26 февраля. — Меньше, чем они, в нынешнем чемпионате Испании проиграл лишь «Атлетико», но по количеству ничьих «Вильярреал» далеко впереди остальных команд в национальном чемпионате.

Это прагматичная и хорошо организованная команда с известным главным тренером. Унаи Эмери считается большим специалистом по Лиге Европы, он трижды побеждал с «Севильей» и выводил в финал «Арсенал». Для этого тренера нет секретов в еврокубковых битвах на стадии плей-офф, он опытный стратег и тактик».

Матчи 1/8 финала пройдут 11 и 18 марта.

Дополнительная информация:

http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/eurocups/sergey_sidorchuk_vilyarreal_pragmatichnaya_i_khorosho_organizovannaya_komanda/

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