Капитан киевского «Динамо» поделился ожиданиями от матчей с «Вильярреалом»
Полузащитник и капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Его команды предстоит сыграть с «Вильярреалом».
«Наш будущий соперник — «Вильярреал» — очень интересная и при этом достаточно специфическая команда, — цитирует футболиста официальный сайт клуба 26 февраля. — Меньше, чем они, в нынешнем чемпионате Испании проиграл лишь «Атлетико», но по количеству ничьих «Вильярреал» далеко впереди остальных команд в национальном чемпионате.
Это прагматичная и хорошо организованная команда с известным главным тренером. Унаи Эмери считается большим специалистом по Лиге Европы, он трижды побеждал с «Севильей» и выводил в финал «Арсенал». Для этого тренера нет секретов в еврокубковых битвах на стадии плей-офф, он опытный стратег и тактик».
Матчи 1/8 финала пройдут 11 и 18 марта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/eurocups/sergey_sidorchuk_vilyarreal_pragmatichnaya_i_khorosho_organizovannaya_komanda/
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