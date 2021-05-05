Тригерос рассказал, чего он ожидает от матча с «Арсеналом»
17:23
Полузащитник «Вильярреала» Ману Тригерос поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги Европы против «Арсенала».
«Первый матч сложился так, как мы и ожидали, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 5 мая. — У «Арсенала» топовые игроки и очень скоростные форварды. Мы знаем, как играет эта команда и видели ее силу на своем поле. Это один из сильнейших клубов Англии. Матч с ним — возможность для нас добиться чего-то существенного».
Матч «Арсенал» — «Вильярреал» состоится 6 мая. Начало в 22.00 по московскому времени. В первом матче испанский клуб победил со счетом 2:1.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029908--arsenal-vs-villarreal/
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