Тригерос рассказал, чего он ожидает от матча с «Арсеналом»

Полузащитник «Вильярреала» Ману Тригерос поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги Европы против «Арсенала».

«Первый матч сложился так, как мы и ожидали, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 5 мая. — У «Арсенала» топовые игроки и очень скоростные форварды. Мы знаем, как играет эта команда и видели ее силу на своем поле. Это один из сильнейших клубов Англии. Матч с ним — возможность для нас добиться чего-то существенного».

Матч «Арсенал» — «Вильярреал» состоится 6 мая. Начало в 22.00 по московскому времени. В первом матче испанский клуб победил со счетом 2:1.