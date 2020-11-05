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Фернандес из-за травмы покинул поле в матче с «Фейеноордом»

23:31
Мариу Фернандес. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Мариу Фернандес. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес в матче 3-го тура Лиги Европы против «Фейеноорда» на 31-й минуте игры покинул поле из-за травмы. В одном из моментов Мариу неудачно оступился, из-за чего почувствовал дискомфорт и попросил замену.

Мариу Фернандес находится в списке игроков, вызванных на ноябрьские матчи сборной России. Команда Черчесова проведет в гостях заключительные матчи группового турнира Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября), а также контрольную игру с Молдавией (12 ноября).

Фейеноорд — ЦСКА

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