Фернандес из-за травмы покинул поле в матче с «Фейеноордом»
23:31
Защитник ЦСКА Мариу Фернандес в матче 3-го тура Лиги Европы против «Фейеноорда» на 31-й минуте игры покинул поле из-за травмы. В одном из моментов Мариу неудачно оступился, из-за чего почувствовал дискомфорт и попросил замену.
Мариу Фернандес находится в списке игроков, вызванных на ноябрьские матчи сборной России. Команда Черчесова проведет в гостях заключительные матчи группового турнира Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября), а также контрольную игру с Молдавией (12 ноября).
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