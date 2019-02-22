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Файер-шоу перед матчем "Зенита" глазами Семака. Видео из автобуса команды

Файер-шоу болельщиков "Зенита". Фото REUTERS
Файер-шоу болельщиков "Зенита". Фото REUTERS
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Болельщики "Зенита" эффектно проводили команду на стадион на домашний ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". Из автобуса команды это выглядело невероятно. Видео в своем Инстаграм разместил главный тренер Сергей Семак.

Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 3:1 и вышли в 1/8 финала, несмотря на поражение в Турции неделю назад – 0:1.

Зенит - Фенербахче

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