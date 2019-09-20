Защитник «Лудогорца» Антон Недялков после разгромной домашней победы над ЦСКА (1:5) в 1-м туре группового турнира Лиги Европы отметил, что не ожидал такой уверенной победы над армейцами.

— Не ожидал такой уверенной победы, но мы хорошо выполнили свою работу, — цитирует Topsport.bg Недялкова. — Когда мы играли быстро, соперник не мог нас остановить. Мы гордимся этой победой, это большой успех для болгарского футбола. Будем надеяться, что в следующих матчах закрепим его.

Победа позволила «Лудогорцу» стать лидером группы H с тремя очками.

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