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Эмери признался в любви к Лиге Европы

18:46
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Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, что ему нравится играть в Лиге Европы. Он трижды побеждал в этом турнире, а в прошлом сезоне проиграл с лондонцами в финале.

- Хочу чувствовать, что не только я люблю Лигу Европы, но и то, что всем моим игрокам нравится этот турнир, — цитирует Goal испанского специалиста. — Мы хотим сделать что-то важное. Это титул и прямой путь в Лигу чемпионов.

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