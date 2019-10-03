Эмери признался в любви к Лиге Европы

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, что ему нравится играть в Лиге Европы. Он трижды побеждал в этом турнире, а в прошлом сезоне проиграл с лондонцами в финале.

- Хочу чувствовать, что не только я люблю Лигу Европы, но и то, что всем моим игрокам нравится этот турнир, — цитирует Goal испанского специалиста. — Мы хотим сделать что-то важное. Это титул и прямой путь в Лигу чемпионов.

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр