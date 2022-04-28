Джибриль Соу рассказал, за счет чего «Айнтрахт» дошел до полуфинала Лиги Европы

Полузащитник «Айнтрахта» Джибриль Соу перед полуфиналом Лиги Европы против «Вест Хэма» отметил, что вера в успех помогла его команде дойти до этой стадиии еврокубка.

«Мы с самого начала верили, что можем добиться больших успехов в этом турнире. Если у тебя есть вера и большие ожидания, то можно свернуть горы», — цитирует пресс-служба УЕФА Соу.

Первый матч 1/2 финала между «Вест Хэмом» и «Айнтрахтом» состоится сегодня, 28 апреля, в Лондоне. Ответная игра пройдет в Германии через неделю.