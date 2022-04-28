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Сегодня, 06:48

Джибриль Соу рассказал, за счет чего «Айнтрахт» дошел до полуфинала Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Айнтрахта» Джибриль Соу перед полуфиналом Лиги Европы против «Вест Хэма» отметил, что вера в успех помогла его команде дойти до этой стадиии еврокубка.

«Мы с самого начала верили, что можем добиться больших успехов в этом турнире. Если у тебя есть вера и большие ожидания, то можно свернуть горы», — цитирует пресс-служба УЕФА Соу.

Первый матч 1/2 финала между «Вест Хэмом» и «Айнтрахтом» состоится сегодня, 28 апреля, в Лондоне. Ответная игра пройдет в Германии через неделю.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033443--west-ham-vs-frankfurt/
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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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