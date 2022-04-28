Защитник «Рейнджерс» Таверниер — о матче с «Лейпцигом»: «Поедем и отдадим все силы»
Защитник «Рейнджерс» Таверниер прокомментировал готовность команды к матчу с «Лейпцигом»
Защитник «Рейнджерс» Джеймс Таверниер рассказал о настрое команды на матч 1/2 финала Лиги Европы с «Лепцигом».
«Нас ждет еще один трудный матч. Но мы всегда верим в себя. Поедем и отдадим все силы. Болельщики ждут от нас этого, и мы постараемся оправдать их надежды», — цитирует игрока сайт УЕФА.
Первый полуфинальный матч команд состоится сегодня, 28 апреля, на стадионе «Ред Булл Арена». Начало — в 22.00 мск. Ответная игра пройдет 5 мая.
В последний раз «Рейнджерс» играл в полуфинале Кубка УЕФА-2007/08. После нулевой ничьей по сумме двух матчей шотландцы по пенальти одолели «Фиорентину» 4:2.
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