Защитник «Рейнджерс» Джеймс Таверниер рассказал о настрое команды на матч 1/2 финала Лиги Европы с «Лепцигом». «Нас ждет еще один трудный матч. Но мы всегда верим в себя. Поедем и отдадим все силы. Болельщики ждут от нас этого, и мы постараемся оправдать их надежды», — цитирует игрока сайт УЕФА.

Первый полуфинальный матч команд состоится сегодня, 28 апреля, на стадионе «Ред Булл Арена». Начало — в 22.00 мск. Ответная игра пройдет 5 мая.

В последний раз «Рейнджерс» играл в полуфинале Кубка УЕФА-2007/08. После нулевой ничьей по сумме двух матчей шотландцы по пенальти одолели «Фиорентину» 4:2.