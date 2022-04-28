Дани Ольмо поделился ожиданиями от матча «Лейпцига» с «Рейнджерс»

«Рейнджерс» — очень хороший клуб с топовыми игроками, но мне кажется, что в первую очередь он выделяется своим отношением к работе, трудолюбием и поддержкой своих болельщиков. В Глазго большие футбольные традиции, футбол очень важен для местных, поэтому будет непросто. Это противостояние достойно полуфинала Лиги Европы!" - цитирует Ольмо сайт УЕФА.

Первый полуфинальный матч команд состоится сегодня, 28 апреля, на стадионе «Ред Булл Арена». Начало — в 22.00 мск. Ответная игра пройдет 5 мая.