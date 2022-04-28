Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 06:45

Дани Ольмо поделился ожиданиями от матча «Лейпцига» с «Рейнджерс»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо перед полуфинальным матчем Лиги Европы с «Рейнджерс» оценил уровень игроков соперника.

«Рейнджерс» — очень хороший клуб с топовыми игроками, но мне кажется, что в первую очередь он выделяется своим отношением к работе, трудолюбием и поддержкой своих болельщиков. В Глазго большие футбольные традиции, футбол очень важен для местных, поэтому будет непросто. Это противостояние достойно полуфинала Лиги Европы!" - цитирует Ольмо сайт УЕФА.

Первый полуфинальный матч команд состоится сегодня, 28 апреля, на стадионе «Ред Булл Арена». Начало — в 22.00 мск. Ответная игра пройдет 5 мая.

Лига Европы УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Рейнджерс
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Нелегальная торговля была главным заработком в сборной СССР: первые челночники — это спортсмены
«Теперь с русскими покончено». Сбежавший из КХЛ «Йокерит» учится жить без России, но клубу грозят санкциями «за связь с Путиным»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Рейнджерс» оценил состояние игроков перед матчем с «Лейпцигом»

Джибриль Соу рассказал, за счет чего «Айнтрахт» дошел до полуфинала Лиги Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости