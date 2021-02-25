Джака: «Трудно сказать, лучший ли это мой сезон или я просто в хорошей форме»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака поделился мнением о своей игре перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики» (1:1 — первая встреча).

«Трудно сказать, лучший ли это мой сезон или я просто в хорошей форме. Чувствую, что тренер мне очень доверяет, я в очень хорошей форме как физически, так и морально, и это ключ к моей игре.

Тренер мне очень помогает, у меня очень хорошие отношения с ним, и он помогает мне каждый день, как на поле, так и за его пределами. Он был полузащитником, поэтому он точно знает позицию, это очень важно для меня. На данный момент я чувствую себя очень важным для команды и нахожусь в хорошей форме", — приводит слова Джаки официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Джака провел 29 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.