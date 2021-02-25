Артета назвал финалом ответный матч «Арсенала» с «Бенфикой»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики» (1:1 – первая встреча).

«Гол на выезде всегда важен, но в данном контексте я не думаю, что это так актуально. Это вторая половина игры, нам нужно попытаться выиграть. Другое дело, что без болельщиков, без нашего стадиона, я думаю, игра будет очень сложной. Это действительно важный матч в психологическом плане и в плане уверенности.

«Бенфика» – действительно сложный соперник. Это команда из Лиги чемпионов, которая много лет проводит такие игры. Для нас это финал», – приводит слов Артеты официальный сайт клуба.