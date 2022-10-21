УЕФА закрыл «Андерлехту» и «Униону» гостевые сектора на ближайших матчах

«Андерлехт» и «Унион» проведут один гостевой матч под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) без своих зрителей, сообщает официальный сайт УЕФА.

Также клубы получили денежные штрафы в размере 50 тысяч евро и 40 тысяч евро соответственно за беспорядки на матчах еврокубков.

«Андерлехт» 13 октября проиграл «Вест Хэму» (1:2) в Лиге конференций. Санкции в отношении бельгийского клуба были введены за поджигание болельщиками файеров, бросание предметов, причинение ущерба и нарушение общественного порядка.

В отношении «Униона» наказание введено за файеры на фанатской трибуне на гостевой игре Лиги Европы против «Мальме» (1:0), которая прошла 6 октября.

УЕФА обязал клубы в течение 30 дней связаться с принимающими командами для возмещения ущерба, причиненного болельщиками.

Ближайший гостевой матч группового этапа Лиги конференций «Андерлехт» проведет 3 ноября против «Силькеборга», «Унион» в тот же день сыграет с «Юнионом» в Лиге Европы.