Дисаси: «Красная карточка очень помогла «Монако» в матче с «Трабзонспором»

Защитник «Монако» Аксель Дисаси прокомментировал победу над «Трабзонспором» (3:1) в матче 3-го тура Лиги Европы.

«Было важно не зацикливаться на негативном поражении от «Ференцвароша» во 2-м туре. Мы это сделали. Несмотря на то что красная карточка нам очень помогла, нам удалось забить первыми, и это придало уверенности», — цитирует пресс-служба УЕФА Дисаси.

«Монако» идет на 2-м месте с 6 очками в группе H, уступая «Ференцварошу» по дополнительным показателям. «Трабзонспор» занимает третью строчку с 3 очками.