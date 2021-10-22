Дака, забивший четыре гола «Спартаку», признан игроком недели в Лиге Европы

Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан нападающий «Лестера» Патсон Дака, сообщает официальный сайт УЕФА.

В матче со «Спартаком» (4:3) замбиец сделал самый быстрый хет-трик в истории турнира. Дака забил на 45-й, 48-й и 54-й минутах. Позднее он забил еще и на 78-й минуте и оформил покер.

Соперниками форварда «Лестера» в голосовании были Лоренцо Инсинье («Наполи»), Карл Токо Экамби («Лион») и Исса Диоп («Вест Хэм»).