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Дака, забивший четыре гола «Спартаку», признан игроком недели в Лиге Европы

16:50
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Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан нападающий «Лестера» Патсон Дака, сообщает официальный сайт УЕФА.

В матче со «Спартаком» (4:3) замбиец сделал самый быстрый хет-трик в истории турнира. Дака забил на 45-й, 48-й и 54-й минутах. Позднее он забил еще и на 78-й минуте и оформил покер.

Соперниками форварда «Лестера» в голосовании были Лоренцо Инсинье («Наполи»), Карл Токо Экамби («Лион») и Исса Диоп («Вест Хэм»).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuropaleague/player-of-the-week/#/

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Александр Кравченко все материалы автора

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