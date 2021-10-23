Тикнизян: «По игре не сказать, что «Локомотив» заслужил поражение от «Галатасарая»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян подвел итоги домашнего матча Лиги Европы против «Галатасарая» (0:1).

— Действительно, по игре не сказать, что мы заслужили это поражение, — цитирует Тикнизяна сайт «Локомотива». — Я считаю, что мы могли забивать три, четыре, пять. К сожалению, подвела реализация.

Очень неудобно перед нашими болельщиками. У нас появилась серия из пяти-шести матчей без побед. Мне, как новичку, который пришел недавно из другой команды, очень неудобно. Поэтому прикладываем усилия, отдаем все силы для того, чтобы побеждать в каждом матче. К сожалению, сейчас не идет. Думаю, видно, что на поле нет ни одного равнодушного футболиста. Надеюсь, мы сможем прервать эту серию, и на лицах наших болельщиков появятся улыбки. Верьте в нас, пожалуйста, и я думаю, что в ближайшем будущем мы исправим ситуацию.

— После удаления в еврокубковом матче была ли у тебя двойная мотивация сегодня?

— У меня двойная мотивация с того дня, с той секунды, когда я покидал поле после удаления. Я хочу исправиться перед болельщиками. Пока не удаётся. Я считаю, что показываю пока не тот футбол, за который меня сюда брали.

— Ты сейчас подходил к болельщикам. Какой диалог был у вас?

— Поблагодарил их за то, что они приходят на каждую игру. У нас полные трибуны на домашнем стадионе. Это очень сильно мотивирует. Я их поблагодарил. Огромное им спасибо.