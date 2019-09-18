ЦСКА вылетел на матч с «Лудогорцем». Фото

ЦСКА отправился на первый матч группового турнира Лиги Европы с «Лудогорцем», соответствующей фотографией клуб поделился в официальном Twitter.

На снимке изображен новичок команды, полузащитник Лукас Сантос. Матч «Лудогорец» — ЦСКА пройдет в четверг 19 сентября в Разграде и начнется в 22.00 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Главным арбитром матча назначен босниец Ирфан Пельт.

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