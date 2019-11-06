ЦСКА прилетел в Будапешт на матч с «Ференцварошем»

ЦСКА прибыл в Будапешт на матч группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем», о чем сообщил в Twitter.

Игра пройдет 7 ноября, начало — в 23:00 по московскому времени. На матч также полетел полузащитник Алан Загоев, который не играл с февраля этого года из-за травмы.

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