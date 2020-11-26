Болельщики ЦСКА в матче 4-го тура Лиги Европы против «Фейеноорда» скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Одна из зарядов звучал так: «Лысый Стас, усатый *******. Оле-Ола усатая свинья. Все мы знаем, что он *****. Это знает вся страна». (Сергей Федоров)

Ранее Черчесов, отвечая на вопрос о форварде красно-синих Федоре Чалове, заявил: «Мне лучше «бездарный» Заболотный — пусть он на меня не обижается, это не я его так называю — чем «золотой» Чалов». После этого ЦСКА выступил с ответом на слова наставника национальной команды.