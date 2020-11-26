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ЦСКА — «Фейеноорд»: фанаты хозяев оскорбляют Черчесова

22:20
Болельщики «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Болельщики ЦСКА в матче 4-го тура Лиги Европы против «Фейеноорда» скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Одна из зарядов звучал так: «Лысый Стас, усатый *******. Оле-Ола усатая свинья. Все мы знаем, что он *****. Это знает вся страна». (Сергей Федоров)

Ранее Черчесов, отвечая на вопрос о форварде красно-синих Федоре Чалове, заявил: «Мне лучше «бездарный» Заболотный — пусть он на меня не обижается, это не я его так называю — чем «золотой» Чалов». После этого ЦСКА выступил с ответом на слова наставника национальной команды.

ЦСКА — Фейеноорд

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