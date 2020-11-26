ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом»
ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Фейеноордом» (0:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы.
Голландская команда с 48-й минуты встречи играла в меньшинстве — с поля был удален за две желтые карточки нападающий Николай Йергенсен.
На 64-й минуте матча форвард Илья Шкурин забил гол в ворота «Фейеноорда», но мяч не был засчитан, так как футболист находился в офсайде по мнению арбитров.
Красно-синие с тремя очками занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» — пять баллов и вторая строчка.
Лига Европы
Группа K
ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Дивеев, Магнуссон, Щенников (Ахметов, 63), Сигурдссон (Шкурин, 63), Марадишвили, Обляков (Бистрович, 71), Влашич, Эджуке (Гайч, 80), Чалов (Тикнизян, 80).
«Фейеноорд»: Марсман, Гертрейда, Спаич, Сенеси, Ньивкоп, Димерс, Кекджю, Торнстра (Верманн, 71), Бергхейс (Боттегин, 82), Линссен, Йергенсен.
Предупреждения: Обляков, 28. Йергенсен, 43. Сенеси, 66. Ахметов, 72. Ньивкоп, 90.
Удаление: Йергенсен, 48 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судьи: Тохвер. Клаасен, Кыйв (все — Эстония).
26 ноября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
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