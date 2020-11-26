ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом»

ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Фейеноордом» (0:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

Голландская команда с 48-й минуты встречи играла в меньшинстве — с поля был удален за две желтые карточки нападающий Николай Йергенсен.

На 64-й минуте матча форвард Илья Шкурин забил гол в ворота «Фейеноорда», но мяч не был засчитан, так как футболист находился в офсайде по мнению арбитров.

Красно-синие с тремя очками занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» — пять баллов и вторая строчка.

Лига Европы

Группа K

ЦСКА — «Фейеноорд» — 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Дивеев, Магнуссон, Щенников (Ахметов, 63), Сигурдссон (Шкурин, 63), Марадишвили, Обляков (Бистрович, 71), Влашич, Эджуке (Гайч, 80), Чалов (Тикнизян, 80).

«Фейеноорд»: Марсман, Гертрейда, Спаич, Сенеси, Ньивкоп, Димерс, Кекджю, Торнстра (Верманн, 71), Бергхейс (Боттегин, 82), Линссен, Йергенсен.

Предупреждения: Обляков, 28. Йергенсен, 43. Сенеси, 66. Ахметов, 72. Ньивкоп, 90.

Удаление: Йергенсен, 48 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Тохвер. Клаасен, Кыйв (все — Эстония).

26 ноября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».