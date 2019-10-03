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ЦСКА — «Эспаньол»: стали известны стартовые составы

18:43
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ЦСКА и «Эспаньол» объявили составы на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы. С первых минут встречу начнет форвард армейцев Федор Чалов.

Состав ЦСКА: Акинфеев — Фернандес, Дивеев, Шарлия, Магнуссон, Кучаев — Ахметов, Бистрович, Влашич — Чалов, Сигурдссон;

Запасные: Помазун, Сантос, Нисимура, Гогуа, Бийол, Карпов, Обляков.

Состав «Эспаньола»: Диего Лопес — Педроса, Калеро, Давид Лопес, Коршья — Гранеро, Рока, Санчес — Варгас, Каллери, Лэй;

Запасные: Прието, Мелендо, Вила, Пьятти, Лосано, Кампусано, Гомес.

ЦСКА — Эспаньол

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур




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