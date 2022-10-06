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6 октября, 21:40

«Ференцварош» разгромно уступил «Црвене Звезде», «Монако» в большинстве победил «Трабзонспор»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Станислав Черчесов.
Фото Reuters
6 октября. Белград. «Црвена Звезда» — «Ференцварош».
Фото Reuters
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«Ференцварош» проиграл «Црвене Звезде» на выезде в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы — 1:4.

Единственный гол команды Станислава Черчесова забил Кристоффер Закариассен. У хозяев дубль сделал бывший полузащитник «Ростова» Гелор Канга, по одному мячу у Стефана Митровича и Александра Катаи.

В параллельном матче группы H «Монако» в большинстве победил «Трабзонспор» — 3:1. Форвард монегасков Виссам Бен-Йеддер сделал дубль, еще один гол забил Аксель Дисаси. Единственный мяч турецкой команды на счету Анастасиоса Бакасетаса. «Трабзонспор» провел большую часть игры в меньшинстве: на 11-й минуте красную карточку получил форвард Макси Гомес.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 73 минуты и не отличился результативными действиями.

«Ференцварош» лидирует в группе H с 6 очками после 3 туров, опережая «Монако» по дополнительным показателям. «Трабзонспор» занимает третью строчку с 3 очками, а «Црвена Звезда» идет на последнем, четвертом месте, уступая туркам по дополнительным показателям.

Лига Европы. Группа H
06 окт, 19:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
4:1
Ференцварош
Лига Европы. Группа H
06 окт, 19:45. Stade Louis II (Монако)
Монако
3:1
Трабзонспор
Александр Головин
Станислав Черчесов
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Монако
ФК Ференцварош
ФК Црвена Звезда
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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