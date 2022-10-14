Черчесов: «Возможно, это рекорд для венгерского футбола, но не для меня»

Главный тренер «Ференвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над "Црвеной Звездой" (2:1) в 4-м туре Лиги Европы. Венгерская команда набрала 9 очков и лидирует в своей группе.

«Возможно, это рекорд для венгерского футбола, но не для меня, ведь до этого мне удалось выиграть 6 матчей с московским «Динамо». Мы лидируем в группе, но нам еще предстоят две очень сложные игры против «Монако» и «Трабзонспора». Для меня в этом нет ничего особенного. Мы не можем сейчас думать о рекордах, мы идем от матча к матчу. Ранее я уже выигрывал несколько матчей в Лиге чемпионов и как тренер, и как игрок, поэтому не думаю, что стоит говорить о рекордах. Каждая команда нашей группы может выйти в плей-офф.

В этот раз нашей задачей было не только играть в футбол, но и играть на победу. Мы пропустили неудачный гол, но как команда отреагировали хорошо, пожалуй, это был самый важный момент сегодняшнего матча. Сэйв на 97-й минуте? Наш вратарь отлично справился со своей задачей, поэтому и играл. Если бы соперник забил, ситуация была бы другой, но он просто сделал свое дело и спас команду. Штрафной удар может быть назначен на 3-й или 96-й минуте, это футбол. Конечно, я и сам знаю, каково это, когда ты в воротах и сталкиваешься с такой ситуацией», – цитирует пресс-служба клуба Черчесова.

После четырех туров «Ференцварош» лидирует в группе H с 9 очками. «Црвена Звезда» занимает последнее, четвертое место с 3 очками.