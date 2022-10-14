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Кошмарный вечер Головина — «Монако» потерпел крупнейшее поражение в сезоне. А Черчесов в шаге от плей-офф Лиги Европы

Марк Бессонов
Корреспондент
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«Трабзонспор» — «Монако» — 4:0. Александр Головин (справа).
Фото Reuters
«Ференцварош» — «Црвена Звезда» — 2:1.
Фото AFP
1/2
Рассказываем о событиях в «нашей» группе Н.

Неожиданный позор клуба с Лазурного берега

Лига Европы. Группа H
13 окт, 22:00. Senol Gunes Stadium (Трабзон)
Трабзонспор
4:0
Монако

Недавно Александр Головин сказал, что сейчас футболисту из России оказаться в европейском клубе практически нереально. Сам Саша оказался нашим единственным праймовым игроком в этом сезоне, который выступает в еврокубках. Повод последить за его путем повнимательнее, пусть «Монако» квалифицироваться в Лигу чемпионов не получилось и приходится довольствоваться зарубами в Лиге Европы.

Тем более история у Головина намечается интересная — после трех туров монегаски занимали второе место в группе. Лишь по дополнительным показателям их обгонял «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова. К слову, пока лишь венгерской команде удалось нанести представителям княжества поражение. А Александр в ЛЕ пока не сказать что блещет — его голевой пас в 1-м туре с «Црвеной Звездой» принес три очка, но пока это единственное результативное действие нашего легионера в турнире.

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Понятно, что «Монако» рассчитывает на выход в плей-офф, но для начала нужно было доказать, что клуб способен справляться с соперниками уровня «Трабзонспора». В первом матче это удалось — домашние 3:1 вселяли уверенность перед ответной встречей. Но в Турции ожидалась совсем другая игра. Перед стартом 3-го тура «Трабзон» занимал третье место с тремя очками — дважды уступил в гостях, а победил как раз дома.

«Монако» вышел на поле по стандартной схеме 4-4-2, в которой Головин занял место на левом фланге. В первом тайме команды работали почти без центра — 20 ударов на двоих. Монегаски больше комбинировали, хозяева старались ловить соперника длинными передачами за спину защитникам. Но били соперники почти одинаково часто (11-9) и по большей части из-за пределов штрафной. «Монако» также часто подавал угловые, которые исполнял Головин, но за тайм конвертировать навесы удалось только в один опасный момент. На 21-й минуте Александр был близок к тому, чтобы записать на свой счет результативную передачу, но удар Фофана в красивом прыжке потащил вратарь «Трабзонспора» Чакыр.

Тем удивительнее, что единственный гол в первой половине игры получился максимально нелепым. «Монако» атаковал острее, но забил не в чужие, а в свои. Вратарь Нюбель в довольно простой ситуации выбил мяч в своего защитника Сарра, от которого тот отскочил в сетку.

После перерыва кошмар гостей продолжился — уже спустя три минуты после возобновления матча «Трабзонспор» забил второй, а на исходе часа Барди эффектно исполнил штрафной ударом под стенку, сделав счет разгромным. Тренер «Монако» Филипп Клеман постарался переломить ситуацию заменами (в числе прочих на лавку отправился и Головин), но в этот вечер у монегасков не работало ничего. На 69-й минуте египтянин Трезеге отправил в ворота Нюбеля четвертый мяч и лишний раз напомнил, почему «Монако» постоянно припоминают проблемы со стабильностью. Похоже, Лига Европы соответствует нынешнему уровню команды с Лазурного берега.

"Ференцварош" — "Црвена Звезда" — 2:1. Фото AFP
«Ференцварош» — «Црвена Звезда» — 2:1.
Фото AFP

Реванш в Будапеште

Лига Европы. Группа H
13 окт, 22:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
2:1
Црвена Звезда

Первое место в группе после трех туров — такого от «Ференцвароша» мало кто ожидал. Но у Черчесова перед ответной игрой с «Црвеной Звездой» имелись поводы для беспокойства. Мощно начав чемпионат (6 побед в 6 матчах с общим счетом 18:1), в 7-м туре «фради» неожиданно уступили «Кечкемету». Спустя несколько дней клуб из Будапешта разгромили в Белграде со счетом 1:4 — первая потеря очков в Лиге Европы. Короче говоря, у Черчесова была возможность как поквитаться, так и вернуть команде уверенность в своих силах.

Этим хозяева и занялись с первых минут. «Ференцварош» много владел мячом и навязывал свою волю сопернику. Не сказать, что венгры плели какие-то эффектные комбинации — их футбол изобиловал длинными передачами и борьбой. «Црвена» делала ставки на контратаки, а под конец тайма и на стандарты, однако с откровенно опасными моментами получалось туго. Ну а «Ференцварош» реализовал преимущественно — норвежец Закариассен забил во втором подряд матче ЛЕ.

На второй тайм «Звезда» вышла заряженной — Пешич забил уже на 46-й минуте, но его гол отменили из-за игры рукой. Тем не менее, скоро сербы все же добились своего. Гости поймали «Ференцварош» на контратаке — после длинного паса Митрович устроил забег через полполя в стиле Гарета Бэйла в матче с «Барселоной» в 2013-м и сравнял счет. Вообще Митрович выглядел, пожалуй, самым активным у «Црвены», постоянно напрягая оборону своими рывками.

Но «Ференцварош» не поплыл и продолжил гнуть свою линию. На 61-й минуте венгры заработали угловой, с которого защитник Сами Ммаэ снова вывел их вперед. После этого команда Черчесова предсказуемо отошла на свою половину поля — отдала владение и закрылась в штрафной. «Црвена Звезда» ничего оригинального придумать не смогла: на 6-й добавленной минуте гости не смогли преобразовать в гол опаснейший штрафной — спас вратарь Дибус. Ну а «Ференцварош» показал класс в умении перестраиваться в зависимости от хода встречи. Заслуженная победа позволила венгерскому клубу укрепить свои позиции в группе.

После 4-го тура Черчесов и Ко сохраняют за собой единоличное первое место. Но радоваться раньше времени не стоит — впереди прием монегасков в Будапеште и горячий выезд в Турцию. «Трабзонспор» вместе с «Монако» набрали по 6 очков и заочно поборются за выход в плей-офф. Очень вероятно, что многое прояснится в следующем туре, когда команды Черчесова и Головина встретятся между собой. Ждем.

И

В

Н

П

М

О

1. Ференцварош

4

3

0

1

7-7

9

2. Трабзонспор

4

2

0

2

9-7

6

3. Монако

4

2

0

2

4-6

6

4. Црвена Звезда

4

1

0

3

6-6

3

27 октября. «Ференцварош» — «Монако», «Црвена Звезда» — «Трабзонспор».

Александр Головин
Станислав Черчесов
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Монако
ФК Трабзонспор
ФК Ференцварош
ФК Црвена Звезда
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