Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию "Рубина" на дисквалификацию в еврокубках 28 марта, сообщил "СЭ" спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы казанского клуба.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в октябре 2018 года отстранил "Рубин" от участия в еврокубковых турнирах, если команда отберется в один из них в течение сезонов-2019/20 и 2020/21. Причина – нарушение казанским клубом правил финансового fair play.

– 28 марта будет слушание в CAS по этому вопросу, – сказал Прокопец. – Клуб обжаловал решение УЕФА, решил идти до конца, несмотря на то, что ему еще надо удержаться в премьер-лиге. Это принципиальная позиция – обжаловать все, что только можно.

– Каковы шансы на успех?

– Если не веришь успех, то браться за дело не стоит. Я верю. Считаю, что шансы хорошие. Но нужно понимать, что мы судимся с УЕФА, чья политическая сила больше, чем у кого бы то ни было в мире. Если бы дело рассматривалось против каких-либо других организаций, я бы сказал, что шансы даже очень хорошие. А так – посмотрим. Хорошо, что они вообще есть. (Илья Андреев)

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