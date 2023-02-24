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Сегодня, 04:06

Бруну Фернандеш: «Вера болельщиков помогает «МЮ» в трудные моменты»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бруну Фернандеш.
Фото Reuters

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Барселоной» (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы не перестаем верить в команду. Вера болельщиков помогает нам в трудные моменты. Нам удавались шикарные камбэки. Сегодня мы добились еще одного хорошего результата. Теперь будем готовиться к большому матчу в воскресенье», — цитирует пресс-служба УЕФА Фернандеша.

Соперник «МЮ» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

Эмоции игроков &laquo;МЮ&raquo; после выхода в&nbsp;1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» выиграл битву титанов, а тен Хаг — битву умов. «Барса» и Хави вылетают из Лиги Европы
Бруну Фернандеш
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