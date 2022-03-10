«Брага» — «Монако»: Головин остался в запасе на матч Лиги Европы

Стали известны стартовые составы «Браги» и «Монако» на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин остался в запасе.

«Брага»: Матеус, Коуто, Фабиано, Витор Тормена, Давид Карму, Андре Орта, Юри Медейруш, Аль-Мусрати, Родригу Гомеш, Руис, Рикарду Орта.

«Монако»: Нюбель, Кайо Энрике, Матсима, Дисаси, Вандерсон, Матазо, Желсон Мартинш, Чуамени, Жеан Лукас, Фолланд, Бен-Йеддер.

Матч пройдет в Португалии и начнется в 23.00 мск.