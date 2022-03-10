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Сегодня, 22:04

«Брага» — «Монако»: Головин остался в запасе на матч Лиги Европы

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор

Стали известны стартовые составы «Браги» и «Монако» на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин остался в запасе.

«Брага»: Матеус, Коуто, Фабиано, Витор Тормена, Давид Карму, Андре Орта, Юри Медейруш, Аль-Мусрати, Родригу Гомеш, Руис, Рикарду Орта.

«Монако»: Нюбель, Кайо Энрике, Матсима, Дисаси, Вандерсон, Матазо, Желсон Мартинш, Чуамени, Жеан Лукас, Фолланд, Бен-Йеддер.

Матч пройдет в Португалии и начнется в 23.00 мск.

Лига Европы. 1/8 финала
10 мар, 23:00. Municipal de Braga (Брага)
Брага
Монако
Александр Головин
Лига Европы УЕФА
ФК Брага
ФК Монако
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