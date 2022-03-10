Миранчук и Азмун остались в запасе на матч «Аталанта» — «Байер»

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Байера» на первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» и начнется в 23.00 по московскому времени.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук начнет встречу на скамейке запасных. Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун, ныне выступающий за «Байер», также не попал в основной состав.

«Аталанта»: Муссо, Толой, Демирал, Джимшти, Хатебур, де Роон, Фройлер, Дзаппакоста, Коопмейнерс, Малиновский, Муриэль.

Запасные: Росси, Спортьелло, Меле, Паломино, Бога, Пеццелла, Михэйлэ, Пессина, Скальвини, Ал. Миранчук, Пашалич.

«Байер»: Градецки, Баккер, Тапсода, Та, Фримпонг, Вирц, Паласиос, Арангис, Дьяби, Адли, Аларио.

Запасные: Грилль, Ломб, Коссуну, Паулиньо, Азмун, Синкгравен, Фосу-Менса, Инкапье.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Аталанта» — «Байер».