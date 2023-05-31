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Сегодня, 07:47

Бове объяснил, почему Моуринью для него особенный тренер

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ромы» Эдуардо Бове поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Севильи».

«Моуринью — особенный для меня, потому что он очень искренний. Он ко всем относится одинаково. Если ему есть что сказать, он скажет это прямо в лицо. Мне нравятся такие люди. Наверное, поэтому я сразу с ним поладил.

Думаю, финал получится достойным — мы заслужили этот матч той работой, которую мы проделали в течение года. «Севилья» выступала в Лиге чемпионов, поэтому заслужила играть в финале еще больше. Было бы красиво выиграть этот финал, как и любой другой», — цитирует пресс-служба УЕФА Бове.

Финал Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» состоится 31 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2037767--sevilla-vs-roma/
Футбол
Лига Европы УЕФА
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ФК Севилья
Жозе Моуринью
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