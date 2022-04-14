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Сегодня, 05:59

Поульсен надеется выйти в финал Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Лейпцига» Юссуф Поульсен перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы против «Аталанты» признался, что надеется на выход в финал.

«Прежде я редко играл в матчах такого уровня. Для меня это значит очень много, ведь у меня есть шанс выйти в финал еврокубка. Это было бы здорово!» — цитирует пресс-служба УЕФА Поульсена.

Матч пройдет сегодня, 14 апреля, на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Игра начнется в 19.45 по московскому времени.

Первый матч прошел на стадионе «Центральштадион» в Лейпциге. Он завершился со счетом 1:1.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033430--atalanta-vs-leipzig/
Юссуф Поульсен
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Лейпциг
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