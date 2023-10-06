Блессин объяснил, почему «Юнион» проиграл «Ливерпулюб» в Лиге Европы

Главный тренер «Юниона» Александер Блессин прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Подводя итог, я горд за команду — мы увидели всю силу «Ливерпуля». У меня было ощущение, что игра пошла иначе [после мощно проведенного «Ливерпулем» дебюта встречи], а в такие моменты важно, чтобы все шло так, как тебе нужно. Во втором тайме мы уже играли намного лучше. Фрагментами мы могли в нужный момент делать верные передачи. Было несколько ситуаций, в которых мы выигрывали борьбу за мяч, но последний пас оказывался неточным», — цитирует пресс-служба УЕФА Блессина.

«Ливерпуль» идет на первом месте в группе E, набрав 6 очков. «Юнион» (1 очко) — на третьем месте.