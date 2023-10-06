Клопп: «Ливерпуль» должен был сыграть лучше с «Юнионом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Юнионом» (2:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

«В дебюте, думал я, мы были сильны. Помимо парочки [эпизодов] мы защищались очень хорошо. В целом же, мы, наверное, должны были сыграть лучше, но при этом забили два гола в концовках: один — первого тайма и еще один — второго», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

«Ливерпуль» идет на первом месте в группе E, набрав 6 очков. «Юнион» (1 очко) — на третьем месте.