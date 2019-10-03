«Базель» и «Трабзонспор» сыграли вничью с Лиге Европы

«Трабзонспор» сыграл вничью с «Базелем» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (2:2). Клуб из Трабзона набрал 1 очко и расположился на 3-м месте в таблице группы С, швейцарцы с 4 баллами занимают 2-ю строчку.

Лига Европы

Группа C

«Трабзонспор» (Турция) — «Базель» (Швейцария) — 2:2 (1:1)

Голы: Видмер, 20 (0:1). Абдюлькадир Пармак, 26 (1:1). Соса, 78 (2:1). Окафор, 80 (2:2).

«Трабзонспор» (Турция): Угурджан Чакыр, Новак, Кампи, Хоссейни, Хусейин Тюркмен, Оби Микел, Доган Эрдоган, Абдюлькадир Пармак, Старридж (Черечки, 81), Серлот (Соса, 65), Авдияй (Нвакаеме, 46).

«Базель»: Омлин, Видмер, Эрай Джемерт, Петретта, Альдерете, Штокер, Фрай, Джака, Дзуффи (Окафор, 65), Буа, Адеми (Артур Кабрал, 70).

Предупреждения: Доган Эрдоган, 23. Джака, 35. Абдюлькадир Пармак, 45+1. Петретта, 83. Штокер, 90+4.

Судья: Ди Белло (Италия).

3 октября. Трабзон. Стадион «Шенол Гюнеш».

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