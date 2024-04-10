11 апреля в Леверкузене (Германия) «Байер» и «Вест Хэм» сыграют в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Встреча на стадионе «Бай-Арена» начнется в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Байер» — «Вест Хэм» пройдет по подписке на канале «Матч Футбол 3». Начало прямого эфира — в 21.45 мск. Самые интересные моменты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы 11 апреля будут доступны в онлайн-перекличке на телеканале «Матч Премьер».

Ранее в 1/8 финала Лиги Европы «Байер» под руководством Хаби Алонсо обыграл «Карабах» (5:4), а «Вест Хэм» Дэвида Мойеса прошел «Фрайбург» (5:1).

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Вест Хэмом» и «Байером» состоится 18 апреля в Лондоне (Англия). Начало — в 22.00 мск.

Лига Европы — 1/4 финала: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 11 апреля