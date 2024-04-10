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«Ливерпуль» — «Аталанта»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги Европы

Матч Лиги Европы «Ливерпуль» — «Аталанта» пройдет 11 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты Алексей Миранчук (слева) и Франсишку Тринкан.
Алексей Миранчук (слева) и Франсишку Тринкан.
Фото Reuters

11 апреля «Ливерпуль» и «Аталанта» встретятся в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в городе Ливерпуль. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Ливерпуль» — «Аталанта» пройдет бесплатно и в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Она начнется в 21.45 мск. На телеканале «Матч Премьер» можно будет увидеть самые интересные моменты первых игр 1/4 финала Лиги Европы 11 апреля в онлайн-перекличке.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события первой встречи «Ливерпуль» — «Аталанта».

За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В текущем сезоне 28-летний футболист провел в общей сложности за клуб из Бергамо 29 матчей, забил четыре гола и сделал 11 результативных передач.

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Аталантой» и «Ливерпулем» состоится 18 апреля в Бергамо (Италия). Начало — в 22.00 мск.

Лига Европы — 1/4 финала: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 11 апреля

Алексей Миранчук
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Ливерпуль
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