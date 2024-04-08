Лига Европы

«Милан» сыграет с «Ромой» в четвертьфинале Лиге Европы 11 апреля

В четверг, 11 апреля состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. «СЭ» публикует расписание и трансляции еврокубка. Время начала — московское.

Расписание четвертьфинала Лиги Европы

11 апреля, четверг

22:00. «Милан» — «Рома»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч! Футбол 1», «Кинопоиск»

22:00. «Ливерпуль» — «Аталанта»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko

22:00. «Байер» — «Вест Хэм»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч! Футбол 3», «Кинопоиск»

22:00. «Бенфика» — «Марсель»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч! Футбол 2», «Кинопоиск»

Ответные игры 1/4 финала ЛЕ состоятся 18 апреля, в четверг.

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