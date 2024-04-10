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«Бенфика» — «Марсель»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги Европы

Матч Лиги Европы «Бенфика» — «Марсель» пройдет 11 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Марселя» Амин Арит.
Амин Арит.
Фото AFP

11 апреля в Лиссабоне (Португалия) «Бенфика» и «Марсель» сыграют в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Встреча пройдет на арене «Эштадиу да Луш». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Бенфика» — «Марсель» будет доступна по подписке на канале «Матч Футбол 2». Она начнется в 21.45 мск. Самые интересные моменты игр четвертьфинала Лиги Европы 11 апреля покажут в онлайн-перекличке на телеканале «Матч Премьер».

Следите за ключевыми событиями противостояния «Бенфика» — «Марсель» с помощью матч-центра «СЭ».

Ранее в 1/8 финала Лиги Европы «Бенфика» победила «Рейнджерс» (3:2), а «Марсель» оказался сильнее «Вильярреала» (5:3).

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Марселем» и «Бенфикой» пройдет 18 апреля в Марселе (Франция) на стадионе «Велодром». Начало — в 22.00 мск.

Лига Европы — 1/4 финала: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 11 апреля

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