«Бетис» проиграл «Айнтрахту» в 1/8 финала Лиги Европы

«Айнтрахт» и «Бетис» сыграли вничью в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — 1:1. Игра прошла в Германии.

В первом тайме голов забито не было. В конце второй половины Борха Иглесиас вывел испанскую команду вперед.

Так как в первом матче немецкая команда выиграла со счетом 2:1, команды разыграли путевку в четвертьфинал в дополнительное время. На 121-й минуте защитник Мартин Хинтереггер сравнял счет, что позволило «Айнтрахту» выйти в 1/4 финала.

Жеребьевка пар 1/4 финала Лиги Европы состоится 18 марта. Игры пройдут 7 и 14 апреля.