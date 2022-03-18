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«Бетис» проиграл «Айнтрахту» в 1/8 финала Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
17 марта. «Айнтрахт» — «Бетис» — 1:1.
Фото Reuters

«Айнтрахт» и «Бетис» сыграли вничью в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — 1:1. Игра прошла в Германии.

В первом тайме голов забито не было. В конце второй половины Борха Иглесиас вывел испанскую команду вперед.

Так как в первом матче немецкая команда выиграла со счетом 2:1, команды разыграли путевку в четвертьфинал в дополнительное время. На 121-й минуте защитник Мартин Хинтереггер сравнял счет, что позволило «Айнтрахту» выйти в 1/4 финала.

Жеребьевка пар 1/4 финала Лиги Европы состоится 18 марта. Игры пройдут 7 и 14 апреля.

Лига Европы. 1/8 финала
17 мар, 23:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
1:1
Бетис
Голы
Борха Иглесиас, 90 (0:1), Хинтереггер, 120 (1:1)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Хинтереггер Тута Якич Соу (Роде, 90) Костич Камада (Хауге, 66) Линдстрем (Ламмерс, 90) Борре (Гонсалу Пасьенсия, 83) Кнауфф
Бетис
Руй Силва Бартра Пеццела Сабали Миранда (Хуанми, 46) Фекир (Родри, 90) Каналес (Виллиам Карвалью, 67) Родригес Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 79) Хоакин (Лайнес, 66) Руибаль
Предупреждения
Хуанми 63’, Пеццела 70’, Руибаль 112’, Родригес 120’
Судьи
Оливер (Англия)

Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бетис
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