«Барселона» сыграла вничью с «Айнтрахтом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

«Барселона» сыграла вничью с «Айнтрахтом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Первый гол в игре на 48-й минуте забил полузащитник немецкой команды Ансгар Кнауфф. На 66-й минуте счет в матче сравнял полузащитник Ферран Торрес.

Через 10 минут «Айнтрахт» остался в меньшинстве. Защитник Тута получил вторую желтую карточку.

Ответная встреча между командами пройдет 14 апреля в Барселоне.