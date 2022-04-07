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Сегодня, 23:52

«Барселона» сыграла вничью с «Айнтрахтом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Айнтрахт» — «Барселона» — 1:1.
Фото Reuters

«Барселона» сыграла вничью с «Айнтрахтом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Первый гол в игре на 48-й минуте забил полузащитник немецкой команды Ансгар Кнауфф. На 66-й минуте счет в матче сравнял полузащитник Ферран Торрес.

Через 10 минут «Айнтрахт» остался в меньшинстве. Защитник Тута получил вторую желтую карточку.

Ответная встреча между командами пройдет 14 апреля в Барселоне.

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
1:1
Барселона
Голы
Кнауфф, 48 (1:0), Торрес, 66 (1:1)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Хинтереггер Тута Якич (Роде, 90) Соу Костич Камада (Туре, 81) Линдстрем (Хауге, 73) Борре (Ахе, 89) Кнауфф
Барселона
тер Штеген Пике (Лангле, 23) Араухо Жорди Альба Гарсия Бускетс Педри Гави (де Йонг, 62) Траоре (Дембеле, 62) Торрес Обамеянг
Предупреждения
Костич 45+2’, Тута 61’, Якич 82’  - 
Удаления
Тута 78’ (вторая ж.к)
Судьи
Йованович (Сербия)
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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
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