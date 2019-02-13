Артем Дзюба: "Это не приговор. В Петербурге будет другая игра"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба уверен, что в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" сине-бело-голубые покажут футбол более высокого качества, чем в Стамбуле. В первом матче, который состоялся во вторник, петербургская команда потерпела поражение со счетом 0:1.

– 0:1 – это не критично. Конечно, 1:1 было бы круче, но 0:1 – это не приговор. В ответном матче "Фенербахче" почувствует наш стадион, то, как поддерживают нас. Там уж мы понесемся вперед, – сказал Дзюба. – Сегодня нам всего по чуть-чуть не хватало. Вообще, было тяжело. Первая игра в году, было определенное волнение. Многое мячей мы теряли в простых ситуациях, особенно в первом тайме. Хотели играть низом, контролировать мяч, но не пролучилось. Во втором же с нашей стороны было уже больше контроля, были подступы к воротам. Но, к сожалению, реальных моментов кроме пенальти мы не создали. Есть над чем работать. Дома будет уже другая ситуация.

Ответный матч между "Зенитом" и "Фенербахче" состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге. (Илья Андреев)