«Арсенал» вырвал ничью в матче со «Стандардом», «Витория Гимарайнш» обыграла «Айнтрахт»
«Арсенал» в гостях сыграл вничью с льежским «Стандардом» (2:2) в матче группового турнира Лиги Европы. Лондонцы проигрывали к 69-й минуте встречи со счетом 0:2 — отличились хавбеки Самюэль Бастьен и Селим Амалла.
На 78-й минуте матча сократил разрыв форвард «Арсенала» Александр Ляказетт. Спустя 3 минуты окончательный счет на табло установил нападающий Букайо Сака.
Лига Европы
Группа F
«Стандард Л» (Бельгия) — «Арсенал» (Англия) — 2:2 (0:0)
Голы: Бастьен, 47 (1:0). Амалла, 69 (2:0). Ляказетт, 78 (2:1). Сака, 81 (2:2).
«Стандард Л» (Бельгия): Бодар, Лаифис, Фай, Ванхейсден, Гавори, Карсела-Гонсалес, Мпоку, Бастьен, Цимирот, Амалла (Лестьенн, 85), Эмон (Авенатти, 46).
«Арсенал» (Англия): Мартинес, Папастатопулос (Мартинелли, 70), Давид Луиз, Мавропанос, Мэйтланд-Найлс (Чемберс, 78), Гендузи, Уиллок, Смит-Роу (Обамеянг, 85), Ляказетт, Нелсон, Сака.
Судья: Экберг (Швеция).
12 декабря. Льеж. Стадион «Морис Дюфран».
«Айнтрахт» из Франкфурта проиграл «Витории Гимарайнш» (2:3) в параллельной игре. Из группы вышли — «Арсенал» (первое место и 11 очков) и «Айнтрахт» (вторая строчка и 9 баллов).
«Айнтрахт Ф» (Германия) — «Витория Гимарайнш» (Португалия) — 2:3 (2:1)
Голы: Рошинья, 8 (0:1). Да Коста, 31 (1:1). Камада, 38 (2:1). Аль-Мусрати, 85 (2:2). Эдвардс, 87 (2:3).
«Айнтрахт Ф» (Германия): Реннов, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Да Коста, Роде (Фернандеш, 78), Костич, Соу, Камада, Гонсалу Пасьенсия, Андре Силва (Гачинович, 74).
«Витория Гимарайнш» (Португалия): Мигел Силва, Венансиу, Гарсия, Педран, Анин, Поа (Бруну Дуарте, 82), Пепе I, Аль-Мусрати, Андре Перейра (Бонатини, 66), Давидсон, Рошинья (Эдвардс, 70).
Предупреждения: Хинтереггер, 18. Аль-Мусрати, 35. Поа, 52. Роде, 76. Хасебе, 82.
Судья: Мажейка (Литва).
12 декабря. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».
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