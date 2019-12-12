«Арсенал» вырвал ничью в матче со «Стандардом», «Витория Гимарайнш» обыграла «Айнтрахт»

«Арсенал» в гостях сыграл вничью с льежским «Стандардом» (2:2) в матче группового турнира Лиги Европы. Лондонцы проигрывали к 69-й минуте встречи со счетом 0:2 — отличились хавбеки Самюэль Бастьен и Селим Амалла.

На 78-й минуте матча сократил разрыв форвард «Арсенала» Александр Ляказетт. Спустя 3 минуты окончательный счет на табло установил нападающий Букайо Сака.

Лига Европы

Группа F

«Стандард Л» (Бельгия) — «Арсенал» (Англия) — 2:2 (0:0)

Голы: Бастьен, 47 (1:0). Амалла, 69 (2:0). Ляказетт, 78 (2:1). Сака, 81 (2:2).

«Стандард Л» (Бельгия): Бодар, Лаифис, Фай, Ванхейсден, Гавори, Карсела-Гонсалес, Мпоку, Бастьен, Цимирот, Амалла (Лестьенн, 85), Эмон (Авенатти, 46).

«Арсенал» (Англия): Мартинес, Папастатопулос (Мартинелли, 70), Давид Луиз, Мавропанос, Мэйтланд-Найлс (Чемберс, 78), Гендузи, Уиллок, Смит-Роу (Обамеянг, 85), Ляказетт, Нелсон, Сака.

Судья: Экберг (Швеция).

12 декабря. Льеж. Стадион «Морис Дюфран».

«Айнтрахт» из Франкфурта проиграл «Витории Гимарайнш» (2:3) в параллельной игре. Из группы вышли — «Арсенал» (первое место и 11 очков) и «Айнтрахт» (вторая строчка и 9 баллов).

«Айнтрахт Ф» (Германия) — «Витория Гимарайнш» (Португалия) — 2:3 (2:1)

Голы: Рошинья, 8 (0:1). Да Коста, 31 (1:1). Камада, 38 (2:1). Аль-Мусрати, 85 (2:2). Эдвардс, 87 (2:3).

«Айнтрахт Ф» (Германия): Реннов, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Да Коста, Роде (Фернандеш, 78), Костич, Соу, Камада, Гонсалу Пасьенсия, Андре Силва (Гачинович, 74).

«Витория Гимарайнш» (Португалия): Мигел Силва, Венансиу, Гарсия, Педран, Анин, Поа (Бруну Дуарте, 82), Пепе I, Аль-Мусрати, Андре Перейра (Бонатини, 66), Давидсон, Рошинья (Эдвардс, 70).

Предупреждения: Хинтереггер, 18. Аль-Мусрати, 35. Поа, 52. Роде, 76. Хасебе, 82.

Судья: Мажейка (Литва).

12 декабря. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».

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