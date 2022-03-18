Антонио: «Вест Хэм» в Лиге Европы не просто для того, чтобы поучаствовать. Почему мы не можем победить?»

Форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Севильи» (2:0 д.в., первый матч — 0:1).

«Это было невероятно. Этот сезон похож на сбывшуюся мечту. Мы просто играем и наслаждаемся нашим футболом — и, надеюсь, болельщикам тоже нравится это. Мы всегда верили в себя. Мы продолжали создавать моменты, продолжали двигаться. Мы верили, что, пока будем продолжать делать то, что делаем, мы добьемся победы. Мы никого не боимся — неважно, с кем мы столкнемся дальше. Сейчас мы вышли в четвертьфинал Лиги Европы и мы попробуем победить. Мы здесь не только для того, чтобы просто поучаствовать. Почему мы не можем победить в турнире?» — приводит слова Антонио BT Sport.

По сумме двух игр «Вест Хэм» с общим счетом 2:1 прошел «Севилью». Жеребьевка четвертьфинала турнира пройдет 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.