Болельщики «Црвены Звезды» провели акцию в поддержку России

Фанаты сербского клуба «Црвена Звезда» перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Рейнджерс» провели акцию в поддержку России и ее граждан.

Они вывесили баннеры с напоминанием, как Югославия подверглась бомбардировке американскими военными. Также фанаты перечислили все страны, которые когда-либо пострадали из-за агрессии США.

Напомним, из-за санкций УЕФА и ФИФА сборная России не сможет провести стыковой матч с Польшей за право участия на чемпионате мира в Катаре. Кроме того, «Спартак» лишился матчей плей-офф в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.