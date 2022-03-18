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Сегодня, 11:35

Болельщики «Црвены Звезды» провели акцию в поддержку России

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Трибуна фанатов «Црвены Звезды».
Фото Reuters

Фанаты сербского клуба «Црвена Звезда» перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Рейнджерс» провели акцию в поддержку России и ее граждан.

Они вывесили баннеры с напоминанием, как Югославия подверглась бомбардировке американскими военными. Также фанаты перечислили все страны, которые когда-либо пострадали из-за агрессии США.

Напомним, из-за санкций УЕФА и ФИФА сборная России не сможет провести стыковой матч с Польшей за право участия на чемпионате мира в Катаре. Кроме того, «Спартак» лишился матчей плей-офф в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Лига Европы УЕФА
ФК Црвена Звезда
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