Мойес: «Вест Хэм» все еще относительно новичок в еврокубках»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Севильи» (2:0 д.в., первый матч — 0:1).

«Потрясающе, как игроки действовали на поле и как справились с сопеником. Это был отличный вечер на домашнем стадионе. Здесь легко можно было бы провести финал Лиги чемпионов или большой европейский матч. Это был важный вечер для болельщиков «Вест Хэма», они не подвели нас, а игроки не подвели их. Есть еще семь команд, которые, как мы знаем, действительно усложнят задачу в дальнейшем. Мы должны продолжать и надеяться, что у нас есть шанс на турнире. Мы все еще относительно новички здесь, но мы добираемся до стадии, где начинает кружиться голова», — приводит слова Мойеса официальный сайт УЕФА.

По сумме двух игр «Вест Хэм» с общим счетом 2:1 прошел «Севилью». Жеребьевка четвертьфинала турнира пройдет 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.