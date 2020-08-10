Антонио Конте: «Интеру» нужно отдать все, чтобы попасть в финал Лиги Европы и поднять кубок»
Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от четвертьфинала Лиги Европы против «Байера». Встреча пройдет 10 августа в Дюссельдорфе и начнется в 22:00 мск.
— Это команда с большим талантом, у них есть несколько быстрых игроков, — приводит слова Конте официальный сайт УЕФА. — Мы должны быть очень осторожными, чтобы не потерять мяч и не попасть под их контратаки, поскольку они могут быть очень смертоносными. В то же время нам нужно будет играть так, как мы умеем лучше всего, и максимально использовать наши качества: сохранять владение мячом и стараться усложнить им задачу.
Мы работаем каждый день, чтобы достичь максимальной цели и добраться до конца. Мы должны показать, что заслужили это. Нам нужно отдать все, чтобы попасть в полуфинал, финал и, в конечном итоге, поднять кубок.